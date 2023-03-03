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Сестра Промеса — футболисту, не явившемуся в суд в Нидерландах: тебе плевать на семью

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В Нидерландах проходит слушание по делу футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в нападении на двоюродного брата Эсайаса с ножом.
Сестра Промеса — футболисту, не явившемуся в суд в Нидерландах: тебе плевать на семью
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает издание AD, 31-летний голландец не присутствует на заседании.

По информации источника, слушание посетили только представители стороны обвинения.

Адвокат двоюродного брата футболиста Иегуди Мошкович заявил, что его клиент страдает от посттравматического стресса.

«Промес жил мечтой многих мальчиков, пока не ударил ножом Эсайаса. Гордость предшествует падению, а падение продолжается», — сказал Мошкович.

Также в суде выступила и сестра Эсайаса Шанис.

«Тебе плевать на свою семью. Ты даже позволяешь себе обманывать своих родителей. Эсайас теперь не может нормально ходить и бегать, он даже не может завязать себе шнурки. Квинси, это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России», — заявила она.

Летом 2020 года Эсайас получил травму колена после того, как Промес в ходе семейной вечеринки ударил его ножом.

Нидерландская прокуратура выдвинула обвинение футболисту в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что потерпевший по делу Промеса требует от футболиста €1 млн.

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