AD: прокуратура Нидерландов считает, что для обвинения Промеса в покушении недостаточно улик

Прокуратура Нидерландов считает, что для обвинения футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса в покушении на убийство на своего двоюродного брата Эсайасу недостаточно доказательств.

Как сообщает AD, несмотря на то что 31-летний голландец во время семейной ссоры якобы кричал, что хочет убить брата, его действия не свидетельствует о серьёзности подобных намерений.

По словам прокурора, Промес не совершил действий с целью реализации угрозы.

Вместе с этим в прокуратуре считают количество собранных доказательств достаточным для обвинения футболиста в насилии.

«Он был в бешенстве и нанёс удар ножом с большой силой», — заявил прокурор.

Летом 2020 года Эсайас получил травму колена после того, как Промес в ходе семейной вечеринки ударил его ножом.

Нидерландская прокуратура выдвинула обвинение футболисту в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что потерпевший по делу Промеса требует от футболиста €1 млн.