AD: прокуратура Нидерландов считает, что для обвинения Промеса в покушении недостаточно улик
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Как сообщает AD, несмотря на то что 31-летний голландец во время семейной ссоры якобы кричал, что хочет убить брата, его действия не свидетельствует о серьёзности подобных намерений.
По словам прокурора, Промес не совершил действий с целью реализации угрозы.
Вместе с этим в прокуратуре считают количество собранных доказательств достаточным для обвинения футболиста в насилии.
«Он был в бешенстве и нанёс удар ножом с большой силой», — заявил прокурор.
Летом 2020 года Эсайас получил травму колена после того, как Промес в ходе семейной вечеринки ударил его ножом.
Нидерландская прокуратура выдвинула обвинение футболисту в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.
Ранее сообщалось, что потерпевший по делу Промеса требует от футболиста €1 млн.