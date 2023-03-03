«Волгу» оштрафовали на 500 тыс. руб. за брошенный на поле банан на матче с «Зенитом»
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Также КДК РФС наказал «Волгу» проведением одной встречи Кубка России при пустых трибунах условно.
«Возможность апелляции предусмотрена, но мы подумаем на счёт того, чтобы её подавать», — приводит слова Савинова РИА Новости.
Во время игры в Ульяновске на поле был брошен банан. В пресс-службе ульяновского клуба сообщили, что, благодаря камерам видеонаблюдения, увидели сделавшего это человека. Полиция ведёт его поиски.
Ранее директор «Волги» Михаил Наволкин заявил, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских взял на контроль инцидент с бананом на матче Кубка России.