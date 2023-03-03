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Le Parisien: президент ФК «Труа» получил условный срок за насилие над женой

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Президент французского футбольного клуба «Труа» Эмерик Манье приговорен к трём месяцам лишения свободы условно за насильственные действия в отношении жены.
Le Parisien: президент ФК «Труа» получил условный срок за насилие над женой
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  • © Tetra Images

Суд также оштрафовал функционера на €1,5 тыс., сообщает Le Parisien.

Отмечается, что Манье может обжаловать решение суда в течение десяти дней. 

В отношении президента «Труа» заводили уголовное дело за насилие над женой в октябре 2022 года. Функционер занял пост президента французского клуба в сентябре 2020 года. Команда занимает 19-е место с 19 очками в таблице чемпионата Франции.

Ранее прокуратура Франции предъявила защитнику «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашрафу Хакими обвинение в изнасиловании.

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