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Промес мог ударить ножом двоюродного брата из-за украденного ожерелья

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Причиной конфликта между нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом и его двоюродным братом Эсайасом, приведшего к поножовщине, могло стать украденное ожерелье.
Промес мог ударить ножом двоюродного брата из-за украденного ожерелья
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Об этом стало известно в ходе заседания суда, которое проходит 3 марта в Нидерландах.

Как отмечает AD, Эсайас получил травму колена после того, как 31-летний голландец в ходе семейной вечеринки летом 2020 года ударил его ножом.

Нападающего разозлило то, что его кузен якобы украл ожерелье стоимостью €3 тыс. у его тёти в 2016 году.

Потерпевший сообщил о преступлении только через четыре месяца после инцидента с ножевым ранением, потому что изначально планировалось решить вопрос внутри семьи.

Впоследствии прокуратура Нидерландов выдвинула обвинение Промесу в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что потерпевший по делу Промеса требует от футболиста €1 млн.

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