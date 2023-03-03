Застреливший девушку легкоатлет-ампутант Писториус может выйти из тюрьмы по УДО
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«Слушание состоится 31 марта 2023 года. Это внутренний процесс», — приводит слова адвоката AFP.
В 2014 году Писториус был приговорён к пяти годам за непреднамеренное убийство своей девушки, но вышел из тюрьмы спустя год. В июле 2016-го легкоатлета осудили на шесть лет после протеста прокурора, который заявил, что его действия следует признать умышленным убийством.
В ноябре 2017-го срок заключения южноафриканца был увеличен до 13 лет 5 месяцев.
Ранее сообщалось, что Писториус намерен обжаловать срок заключения за убийство подруги.