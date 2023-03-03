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Застреливший девушку легкоатлет-ампутант Писториус может выйти из тюрьмы по УДО

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Джулиан Найт, адвокат южноафриканского легкоатлета-ампутанта Оскара Писториуса, осуждённого за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, сообщила дату слушания по условно-досрочному освобождению своего клиента.
Застреливший девушку легкоатлет-ампутант Писториус может выйти из тюрьмы по УДО
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Слушание состоится 31 марта 2023 года. Это внутренний процесс», — приводит слова адвоката AFP.

В 2014 году Писториус был приговорён к пяти годам за непреднамеренное убийство своей девушки, но вышел из тюрьмы спустя год. В июле 2016-го легкоатлета осудили на шесть лет после протеста прокурора, который заявил, что его действия следует признать умышленным убийством.

В ноябре 2017-го срок заключения южноафриканца был увеличен до 13 лет 5 месяцев.

Ранее сообщалось, что Писториус намерен обжаловать срок заключения за убийство подруги.

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