Большунов опоздал на церемонию награждения после эстафеты на «Чемпионских высотах»

Российский лыжник Александр Большунов, выступающий за Архангельскую область, пропустил часть церемонии награждения после эстафеты на «Чемпионских высотах».

По информации «Спорт-Экспресса», на сцену вышли только Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников, Александр Терентьев также отсутствовал. Спустя некоторое время лыжники присоединились к команде на награждении.

Напомним, что победу в эстафете праздновали лыжники из Тюменской области. Команда Большунова заняла шестое место.

Ранее Дарья Непряева заявила, что Юрий Бородавко — самый современный тренер.