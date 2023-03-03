Большунов опоздал на церемонию награждения после эстафеты на «Чемпионских высотах»
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По информации «Спорт-Экспресса», на сцену вышли только Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников, Александр Терентьев также отсутствовал. Спустя некоторое время лыжники присоединились к команде на награждении.
Напомним, что победу в эстафете праздновали лыжники из Тюменской области. Команда Большунова заняла шестое место.
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