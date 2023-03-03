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Арбитр Галимов рассказал о травле в соцсетях от болельщиков «Спартака»

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Российский арбитр Роман Галимов рассказал о критике от болельщиков московского «Спартака» в социальных сетях.
Арбитр Галимов рассказал о травле в соцсетях от болельщиков «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Это был мой дебютный сезон, второй матч. «Спартак» проиграл со счётом 0:1. Там был эпизод, когда один из футболистов красно-белых в концовке встречи упал в штрафной. Потом на первых полосах было, что я мало компенсированного времени добавил. После этой игры я почувствовал силу социальных сетей. Понял, что везде найдут», — приводит слова Галимова «Чемпионат».

По словам арбитра, из-за негативных комментариев в соцсетях он принял решение закрыть аккаунты.

«Пришли болельщики и ко мне в комментарии. Уж не знаю, как они нашли мой аккаунт. Видимо, накопились эмоции, решили выплеснуть. Зачем мне такое? Я закрыл аккаунт и оставил для общения с семьей и друзьями», — сказал он.

Галимов назначен главным арбитров на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 4 марта.

Ранее РФС объявил имена арбитров, которые будут работать на играх 18-го тура РПЛ.

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