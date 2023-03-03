Ge Globo: «Сан-Паулу» может вернуть Педриньо в «Локомотив» из-за обвинений в домашнем насилии

Бразильский «Сан-Паулу» примет решение по поводу будущего полузащитника Педриньо, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», до конца этой недели.

Как сообщает Ge Globo, если «Сан-Паулу» решит досрочно прервать аренду 23-летнего бразильца, то он вернётся в московский клуб.

2 марта стало известно, что Нуньес написала заявление в полицию по поводу насилия со стороны полузащитника с нанесением телесных повреждений.

Позже «Сан-Паулу» выступил с заявлением по поводу обвинений Педриньо в домашнем насилии.

Ранее стали известны новые подробности обвинений в отношении футболиста «Локомотива».