Ge Globo: «Сан-Паулу» может вернуть Педриньо в «Локомотив» из-за обвинений в домашнем насилии
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Как сообщает Ge Globo, если «Сан-Паулу» решит досрочно прервать аренду 23-летнего бразильца, то он вернётся в московский клуб.
2 марта стало известно, что Нуньес написала заявление в полицию по поводу насилия со стороны полузащитника с нанесением телесных повреждений.
Позже «Сан-Паулу» выступил с заявлением по поводу обвинений Педриньо в домашнем насилии.
Ранее стали известны новые подробности обвинений в отношении футболиста «Локомотива».