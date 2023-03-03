Пара фигуристов Пасечник и Некрасов пропустит финал Гран-при России

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, пропустят финал Гран-при России по фигурному катанию.

Фигуристов нет в списке участников турнира на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Отмечается, что причины отсутствия фигуристов в заявке не уточняются.

Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный».

В соревнованиях не примут участия Александра Трусова (из-за травмы спины), Ксения Синицына (по медицинским показаниям), Глеб Лутфуллин, Михаил Коляда, а также Анастасия Зинина и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Ранее во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка на короткую программу в финале Гран-при России.