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Блогер из Венесуэлы заявила, что у неё была интимная связь с Роналду

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Джорджилайя, известный блогер из Венесуэлы, сообщила об интимной связи с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду в 2022 году.
Блогер из Венесуэлы заявила, что у неё была интимная связь с Роналду
  • AFP
  • © Fayez NURELDINE

«Я не думала, что будет секс. Факт в том, что это произошло. Это произошло по моему согласию, но, несмотря на это, я чувствовала, что подверглась манипуляции из-за славы и могущества Криштиану», — написала девушка в соцсетях.

Представитель Роналду заявил, что слова блогера являются ложью.

Напомним, что футболист находится в отношениях с моделью Джорджиной Родригес. Вместе они воспитывают пятерых детей, трое из которых появились от суррогатной матери.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии.

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