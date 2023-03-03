Блогер из Венесуэлы заявила, что у неё была интимная связь с Роналду
- AFP
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«Я не думала, что будет секс. Факт в том, что это произошло. Это произошло по моему согласию, но, несмотря на это, я чувствовала, что подверглась манипуляции из-за славы и могущества Криштиану», — написала девушка в соцсетях.
Представитель Роналду заявил, что слова блогера являются ложью.
Напомним, что футболист находится в отношениях с моделью Джорджиной Родригес. Вместе они воспитывают пятерых детей, трое из которых появились от суррогатной матери.
Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии.