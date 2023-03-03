Стали известны новые подробности обвинений в отношении футболиста «Локомотива» Педриньо

Аманда Нуньес, бывшая девушка полузащитника московского «Локомотива» Педриньо, рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста.

Как сообщает Globo Esporte, во время ссоры 23-летний бразилец бросил в девушку мобильный телефон, попав в правое бедро. Также полузащитник порвал блузку Нуньес, выбросил её косметику и сумочку в мусорное ведро.

После этого девушка разорвала отношения с Педриньо и вернулась домой, но вечером вновь встретилась с ним по его просьбе. Во время разговора футболист оскорблял её и угрожал расправой.

Потерпевшая утверждает, что в ходе ссоры её били по лицу, спине, а также дергали за волосы. После случившегося игрок отвел её на автостоянку и предложил вступить в сексуальную связь. Вследствие отказа она вновь получила пощечину и удары.

2 марта стало известно, что Нуньес написала заявление в полицию по поводу насилия со стороны Педриньо с нанесением телесных повреждений.

Полузащитник выступает за «Сан-Паулу» на правах аренды.

Ранее «Сан-Паулу» выступил с заявлением по поводу обвинения Педриньо в домашнем насилии.