Валиева выступит в первой разминке в короткой программе в финале Гран-при

Во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка на короткую программу в финале Гран-при России.

Камила Валиева вытянула четвёртый номер. Елизавета Туктамышева пропустила жеребьёвку и выступит 11-й в короткой программе. Чемпионка России Софья Акатьева — девятая.

Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный».

В соревнованиях не примут участия Александра Трусова (из-за травмы спины), Ксения Синицына (по медицинским показаниям), Глеб Лутфуллин, Михаил Коляда, а также Анастасия Зинина и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Ранее Александр Энберт объяснил, почему Валиевой будет тяжело в финале Гран-при России.