Бюро исполкома РФС одобрило поправки в регламент работы СМИ на матчах РПЛ

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило поправки в регламент в части работы СМИ на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает пресс-служба РПЛ, клубы будут предоставлять в микст‑зоны от двух до пяти игроков из числа участников встречи.

Количество игроков зависит от категории игры: например, на матчах тура это три футболиста от команды-победителя и два — от её соперника. В случае ничейного исхода обе команды гарантируют общение с двумя своими игроками.

Матчем 18‑го тура РПЛ выбрана встреча между «Ростовом» и «Локомотивом».

Для расширенных микстов с минимум двумя футболистами с каждой стороны РПЛ выбраны следующие игры:

«Спартак» — «Урал», «Зенит» — «Пари НН», «Динамо» — «Крылья Советов», «Сочи» — ЦСКА.

На остальных матчах журналистам гарантируется интервью как минимум с одним футболистом от каждой команды.

Ранее РФС объявил имена арбитров, которые будут работать на матчах 18-го тура РПЛ.