Узнать больше

Бюро исполкома РФС одобрило поправки в регламент работы СМИ на матчах РПЛ

Короткая ссылка
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило поправки в регламент в части работы СМИ на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бюро исполкома РФС одобрило поправки в регламент работы СМИ на матчах РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РПЛ, клубы будут предоставлять в микст‑зоны от двух до пяти игроков из числа участников встречи.

Количество игроков зависит от категории игры: например, на матчах тура это три футболиста от команды-победителя и два — от её соперника. В случае ничейного исхода обе команды гарантируют общение с двумя своими игроками.

Матчем 18‑го тура РПЛ выбрана встреча между «Ростовом» и «Локомотивом».

Для расширенных микстов с минимум двумя футболистами с каждой стороны РПЛ выбраны следующие игры:

«Спартак» — «Урал», «Зенит» — «Пари НН», «Динамо» — «Крылья Советов», «Сочи» — ЦСКА.

На остальных матчах журналистам гарантируется интервью как минимум с одним футболистом от каждой команды.

Ранее РФС объявил имена арбитров, которые будут работать на матчах 18-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить