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«Кадис» потребовал остановить чемпионат Испании по футболу из-за судейского скандала

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Клуб «Кадис» выпустил заявление с требованием остановить розыгрыш чемпионата Испании из-за разбирательств судейских ошибок прошлого года.
«Кадис» потребовал остановить чемпионат Испании по футболу из-за судейского скандала
  • Gettyimages.ru

Заявление «Кадиса» связано с недовольством клуба решением комиссии засчитать гол в ворота команды в матче Примеры с «Эльче» 16 января 2022 года (1:1).

По мнению «Кадиса», гол был забит из явного офсайда, что не заметили судьи на VAR.

Напомним, что лидером турнирной таблицы является «Барселона», набрав в 23 матчах 59 очков. Следом идут «Реал» (52 очка) и «Реал Сосьедад» (43 очка).

Ранее сообщалось, что Хави оскорбил игрока «Реала» в матче Кубка Испании.

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