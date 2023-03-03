Бережная — о деле Валиевой: взрослые люди подставили её во всех смыслах
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«Наказывать нужно взрослых, которые вовлекают детей в такие ситуации. Не 15-летняя девочка спровоцировала это. Взрослые люди подставили её во всех смыслах, раздули этот скандал. Они должны нести ответственность, а не ребёнок», — цитирует Бережную «Спорт День за Днём».
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю россиянку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее Бережная высказалась о возможной смене гражданства российскими фигуристами.