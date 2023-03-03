Джонс заявил, что не будет зажигать в Вегасе в случае победы над Ганом
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«Как сильно я зажгу в Вегасе, если выиграю? Я не буду зажигать в Вегасе, аминь. Поверьте, вам не хочется, чтобы я это делал. На этом я вопрос закрываю», — заявил Джонс на пресс-конференции.
Поединок пройдёт 5 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США).
На счету американца 26 побед и одно поражение. Француз в своём активе имеет 11 выигрышей при единственном поражении.
Ранее сообщалось, что Джонса встретили овацией на пресс-конференции, а Гана освистали.