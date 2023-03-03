Джонс заявил, что не будет зажигать в Вегасе в случае победы над Ганом

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс поделился ожиданиями от поединка с французом Сирилем Ганом в рамках турнира UFC 285.

«Как сильно я зажгу в Вегасе, если выиграю? Я не буду зажигать в Вегасе, аминь. Поверьте, вам не хочется, чтобы я это делал. На этом я вопрос закрываю», — заявил Джонс на пресс-конференции.

Поединок пройдёт 5 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США).

На счету американца 26 побед и одно поражение. Француз в своём активе имеет 11 выигрышей при единственном поражении.

Ранее сообщалось, что Джонса встретили овацией на пресс-конференции, а Гана освистали.