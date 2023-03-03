Источник: «Реал» предложит €220 млн ПСЖ за Мбаппе летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

По информации ABC, мадридцы сделают парижанам предложение в размере €220 млн.

Напомним, что француз был близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента в 2022 году. Но в мае прошлого года игрок решил продлить контракт с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым на тот момент футболистом в мире.

В нынешнем сезоне Килиан забил 25 мячей и отдал шесть результативных передач в 26 матчах за парижан во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Хави оскорбил игрока «Реала» в матче Кубка Испании.