Тарпищев рассказал о главных минусах в игре Касаткиной
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«Она очень умный игрок. К сожалению, скорости не хватает. Подачи нет. Пробелы в теннисном образовании. Чем медленнее покрытие, тем больше у Даши шансов на победу», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Касаткина является первой ракеткой России. В мировом рейтинге теннисистка занимает восьмое место.
21 февраля россиянка на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) вылетела в первом круге, уступив чешке Барборе Крейчиковой.
Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль покинет топ-10 рейтинга впервые с 2005 года.