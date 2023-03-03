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Тарпищев рассказал о главных минусах в игре Касаткиной

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру теннисистки Дарьи Касаткиной.
Тарпищев рассказал о главных минусах в игре Касаткиной
  • Gettyimages.ru

«Она очень умный игрок. К сожалению, скорости не хватает. Подачи нет. Пробелы в теннисном образовании. Чем медленнее покрытие, тем больше у Даши шансов на победу», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Касаткина является первой ракеткой России. В мировом рейтинге теннисистка занимает восьмое место.

21 февраля россиянка на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) вылетела в первом круге, уступив чешке Барборе Крейчиковой.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль покинет топ-10 рейтинга впервые с 2005 года.

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