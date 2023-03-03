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Бережная: если ты представляешь Россию на серьёзных турнирах — то тут менять флаг уже некрасиво

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Олимпийская чемпионка в парном катании Елена Бережная высказалась о возможной смене гражданства российскими фигуристами.
Бережная: если ты представляешь Россию на серьёзных турнирах — то тут менять флаг уже некрасиво
  • РИА Новости

«Ситуации бывают разные. Если ты ни от кого не зависишь и не связан никакими обязательствами, ты можешь решать свою судьбу сам. Но если ты в команде страны, тебя поддерживает федерация, ты представляешь Россию на серьёзных турнирах — то тут менять флаг уже некрасиво», — цитирует Бережную «Спорт день за днём».

Евгений Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что слабое судейство толкает российских фигуристов на смену гражданства.

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