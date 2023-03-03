Guardian: клубы АПЛ недовольны информацией о связи «Ньюкасла» с Саудовской Аравией

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) обеспокоены информацией о связи руководства «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии.

По информации The Guardian, фактически подтвердилось, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, владеющий контрольным пакетом «Ньюкасла», и председатель совета директоров клуба Ясир Аль-Румайян напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.

В октябре 2021 года фонд из Саудовской Аравии объявил о покупке «Ньюкасла». Сделка была одобрена после получения АПЛ юридических гарантий, что власти Саудовской Аравии не смогут контролировать клуб.

В нынешнем сезоне «Ньюкасл» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» нанёс поражение «Ньюкаслу» и стал обладателем Кубка английской лиги.