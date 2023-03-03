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Мелёшин: «Спартаку» надо выложиться по максимуму в полуфинале Кубка России с «Уралом»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Алексей Мелёшин оценил шансы красно-белых в матче 1/2 финала плей-офф Кубка России по футболу с екатеринбургским «Уралом».

«На этой стадии кубка уже простых соперников нет. Со всеми будет тяжело. Всё покажет игра, кто как готов. «Урал» прошёл «Ростов», к тому же. «Спартаку» надо выкладываться по максимуму в этой встрече. Тем более это двухматчевое противостояние», — цитирует Мелёшина «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что в Екатеринбурге всегда тяжело играть.

В 1/2 финала «Пути РПЛ» «Спартак» сыграет с «Уралом», а ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

Первые матчи состоятся с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что ждёт тяжёлых игр с «Уралом» в полуфинале Кубка России.



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