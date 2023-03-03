Глушаков: в «Пари НН» есть субординация, дружеские отношения не влияют на работу с Горловым

Чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о своих взаимоотношениях с главным тренером нижегородского «Пари НН».

«Мне здесь приятно работать. Субординация есть. Горлов — тренер, а я — игрок. Дружеские отношения и наше прошлое не влияют на это», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

По словам экс-футболиста сборной, сначала на него вышло руководство клуба из Нижнего Новгорода, а только потом он переговорил с главным тренером.

«Так я и оказался в Нижнем Новгороде. С Артёмом Сергеевичем мы давно знакомы. Не секрет, что мы играли вместе в одной команде давным-давно», — заключил Глушаков.

«Пари НН» 16 февраля на зимних учебно-тренировочных сборах проиграл «Оренбургу» со счётом 1:2. Глушаков в этом матче отметился забитым мячом, а также дважды не реализовал пенальти.

9 января полузащитник расторг контракт с «Химками». В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за подмосковную команду. Экс-игрок московского «Спартака» подписал контракт с «Пари НН» до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.

Ранее бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о переходе Глушакова в нижегородский «Пари НН».





