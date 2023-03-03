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Кечинов: «Спартаку» будет очень сложно с «Уралом» в матче Кубка России

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых в матче 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России с екатеринбургским «Уралом».

«Урал» — довольно сильная команда, которая с приходом нового тренера заиграла по-другому, ярче. Поэтому, думаю, «Спартаку» будет очень сложно в этой игре, если у команды будет недонастрой — «Урал» может преподнести сюрприз», — цитирует Кечинова Газета.Ru.

При этом он подчеркнул, что, естественно, фаворит предстоящего матча — «Спартак».

«Однозначно — по составу, по игре и по месту, которые команды занимают в чемпионате России. Я склоняюсь к тому, что «Спартак» должен проходить «Урал» спокойно», — заключил Кечинов.

Первые матчи пройдут с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка России.









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