Кечинов: «Спартаку» будет очень сложно с «Уралом» в матче Кубка России
«Урал» — довольно сильная команда, которая с приходом нового тренера заиграла по-другому, ярче. Поэтому, думаю, «Спартаку» будет очень сложно в этой игре, если у команды будет недонастрой — «Урал» может преподнести сюрприз», — цитирует Кечинова Газета.Ru.
При этом он подчеркнул, что, естественно, фаворит предстоящего матча — «Спартак».
«Однозначно — по составу, по игре и по месту, которые команды занимают в чемпионате России. Я склоняюсь к тому, что «Спартак» должен проходить «Урал» спокойно», — заключил Кечинов.
Первые матчи пройдут с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.
Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».
Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка России.