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Гришин: ЦСКА ждут тяжёлые матчи с «Крыльями Советов» в Кубке России

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Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин оценил шансы армейской команды в матче 1/2 финала плей-офф Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

«ЦСКА попался неплохой соперник. «Крылья Советов» прошли «Динамо» в двухматчевом противостоянии. Всё-таки фаворит в этой паре ЦСКА, потому что у самарцев ушли ключевые игроки, хотя пришёл Сычевой — неплохой бомбардир, который забивает в каждом матче. Будут тяжёлые игры», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что каждый человек, который увлекается футболом, хочет увидеть как можно больше дерби.

«Но для команды, борющейся за Кубок России, играть в таких принципиальных матчах лучше в финале. Надеюсь, в этом году армейцы будут бороться за трофей», — заключил Гришин.

В 1/2 финала «Пути РПЛ» «Спартак» сыграет с «Уралом», а ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

Первые матчи пройдут с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка России.

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