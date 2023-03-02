Мостовой: «Барселона» толком ничего не может выиграть после ухода Месси

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы «Барселоны» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка Испании по футболу с мадридским «Реалом».

«Барселона» после Месси ничего толком не может выиграть. Будет интересно посмотреть сегодняшний матч», — цитирует Мостового Газета.Ru.

По мнению экс-игрока испанской «Сельты», у «Реала» больше шансов на победу.

«Барса» не впечатляет в последнее время. Победитель это пары будет фаворитом финала. Они фавориты любых соревнований. Другое дело, что сейчас «Барселона» на европейской арене прилично подсдулась», — заключил Мостовой.

Первый матч «Реал» — «Барселона» пройдет в Мадриде 2 марта. Игра начнётся в 23:00 мск. Ответный поединок состоится 5 апреля в столице Каталонии. В другом полуфинале встречаются «Осасуна» и «Атлетик».

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» устроили акцию протеста перед матчем с «Барселоной» в 1/2 финала Кубка Испании из-за дела о судейском скандале.