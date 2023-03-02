Узнать больше

Деменко считает «Зенит» фаворитом матча Кубка России с «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Зенита» Максим Деменко оценил шансы петербургской команды в матче 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России по футболу с московским «Динамо».
Деменко считает «Зенит» фаворитом матча Кубка России с «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит» в любом случае фаворит. Я посмотрел игру «Динамо» с «Крыльями Советов» и, честно сказать, увидел: у «Крыльев» более организованно и более интересно играют, чем «Динамо», — цитирует Деменко Газета.Ru.

Он подчеркнул, что матч с «Зенитом» для футболистов «Динамо» будет очень тяжёлым.

«Зенит» даже сильнее как команда, нежели по индивидуальностям», — заключил Деменко.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Ранее сообщалось, что «Динамо» потеряло Диего Лаксальта из-за травмы на несколько месяцев.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить