Деменко считает «Зенит» фаворитом матча Кубка России с «Динамо»

Бывший нападающий «Зенита» Максим Деменко оценил шансы петербургской команды в матче 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России по футболу с московским «Динамо».

«Зенит» в любом случае фаворит. Я посмотрел игру «Динамо» с «Крыльями Советов» и, честно сказать, увидел: у «Крыльев» более организованно и более интересно играют, чем «Динамо», — цитирует Деменко Газета.Ru.

Он подчеркнул, что матч с «Зенитом» для футболистов «Динамо» будет очень тяжёлым.

«Зенит» даже сильнее как команда, нежели по индивидуальностям», — заключил Деменко.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Ранее сообщалось, что «Динамо» потеряло Диего Лаксальта из-за травмы на несколько месяцев.





