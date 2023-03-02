Ломовицкий: апельсин в раздевалке «Спартака» упадёт — и все это будут обсуждать

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий ответил, ощущал ли он ажиотаж вокруг «Спартака» в то время, когда он выступал за красно-белых.

«Конечно, это чувствуется. Мне кажется, апельсин в раздевалке «Спартака» со стола упадёт — все это сразу будут обсуждать!

Знаешь, надо просто не смотреть ничего и не читать. Все футболисты понимают, что это большой клуб, большая команда. Такое внимание — нормально. О «Спартаке» всегда будут говорить, болельщиков у клуба очень много, отсюда и такое внимание», — приводит слова Ломовицкого «Спорт-Экспресс».

Ломовицкий является воспитанником «Спартака». За основную команду он выступал с 2017 по 2021 год.

Ранее Ломовицкий рассказал о своей реакции на вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ).