Guardian: «Ньюкасл» обвинили во влиянии властей Саудовской Аравии на клуб

«Ньюкасл» обвинили во влиянии властей Саудовской Аравии на дела клуба.

Об этом сообщает Guardian.

По информации источника, владелец английского футбольного клуба «Ньюкасл», государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), может быть связан с правительством Саудовской Аравии, несмотря на гарантии отсутствия подобных контактов.

В октябре 2021 года фонд из Саудовской Аравии объявил о покупке «Ньюкасла». Сделка была одобрена после того, как АПЛ получила юридические гарантии того, что власти Саудовской Аравии не смогут контролировать клуб.

В нынешнем сезоне «Ньюкасл» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» нанёс поражение «Ньюкаслу» и стал обладателем Кубка английской лиги.