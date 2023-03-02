В память о комментаторе Розанове на матчах 18-го тура РПЛ на бортах разместят его самые известные цитаты

На всех матчах 18-го тура «Мир» РПЛ на рекламных бортах по периметру поля будут размещены самые известные цитаты спортивного комментатора Юрия Розанова.

РИА Новости

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