В память о комментаторе Розанове на матчах 18-го тура РПЛ на бортах разместят его самые известные цитаты
- РИА Новости
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Об этом сообщает генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
Розанов скончался в возрасте 59 лет после продолжительной болезни весной 2021 года.
В 18-м туре будут сыграны матчи: «Факел» — «Химки», «Спартак» — «Урал», «Зенит» — «Пари Нижний Новгород», «Ахмат» — «Оренбург», «Ростов» — «Локомотив», «Динамо» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Торпедо», «Сочи» — ЦСКА.
Ранее сообщалось, что российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание 18, 19 и 20-го туров чемпионата страны по футболу.