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В память о комментаторе Розанове на матчах 18-го тура РПЛ на бортах разместят его самые известные цитаты

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На всех матчах 18-го тура «Мир» РПЛ на рекламных бортах по периметру поля будут размещены самые известные цитаты спортивного комментатора Юрия Розанова.
В память о комментаторе Розанове на матчах 18-го тура РПЛ на бортах разместят его самые известные цитаты
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Об этом сообщает генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Розанов скончался в возрасте 59 лет после продолжительной болезни весной 2021 года.

В 18-м туре будут сыграны матчи: «Факел» — «Химки», «Спартак» — «Урал», «Зенит» — «Пари Нижний Новгород», «Ахмат» — «Оренбург», «Ростов» — «Локомотив», «Динамо» — «Крылья Советов», «Краснодар» — «Торпедо», «Сочи» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание 18, 19 и 20-го туров чемпионата страны по футболу.

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