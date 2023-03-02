Селиваненко о выходе Рублёва в полуфинал: важно, что он не дал волю эмоциям и вернулся в игру

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о выходе россиянина Андрея Рублёва в полуфинал турнира в Дубае.

«Визуально было видно, что он поймал свою игру. И, что тоже важно, после трёх упущенных матчболов не дал волю эмоциям, вернулся в игру и на тай-брейке довёл матч до победы», — приводит слова Селиваненко «Спорт-Экспресс».

В 1/4 финала он победил Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Игра продолжалась 1 час 55 минут.

Рублёв сделал девять подач навылет и совершил одну двойную ошибку при двух реализованных брейк-пойнтах из 12. У его соперника семь эйсов и пять подач навылет.

В следующем раунде Рублёв сыграет со Зверевым.

Ранее Кафельников оценил шансы Рублёва победить Зверева в полуфинале турнира в Дубае.