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Селиваненко о выходе Рублёва в полуфинал: важно, что он не дал волю эмоциям и вернулся в игру

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о выходе россиянина Андрея Рублёва в полуфинал турнира в Дубае.
Селиваненко о выходе Рублёва в полуфинал: важно, что он не дал волю эмоциям и вернулся в игру
  • AP
  • © Kamran Jebreili

«Визуально было видно, что он поймал свою игру. И, что тоже важно, после трёх упущенных матчболов не дал волю эмоциям, вернулся в игру и на тай-брейке довёл матч до победы», — приводит слова Селиваненко «Спорт-Экспресс»

В 1/4 финала он победил Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Игра продолжалась 1 час 55 минут.

Рублёв сделал девять подач навылет и совершил одну двойную ошибку при двух реализованных брейк-пойнтах из 12. У его соперника семь эйсов и пять подач навылет.

В следующем раунде Рублёв сыграет со Зверевым.

Ранее Кафельников оценил шансы Рублёва победить Зверева в полуфинале турнира в Дубае.

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