Чесноков считает Рублёва фаворитом в матче против Зверева

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что у российского теннисиста Андрея Рублёва больше шансов на выход в финал в турнире в Дубае.

«Я думаю, завтра у него будет тяжёлый матч против Зверева. Андрей сейчас находится в неплохой форме, поэтому у него будет больше шансов на победу, но у Зверева тоже есть свои амбиции, поэтому игра должна быть очень интересной», — приводит слова Рублёва ТАСС.

В 1/4 финала он победил Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Игра продолжалась 1 час 55 минут.

Рублёв сделал девять подач навылет и совершил одну двойную ошибку при двух реализованных брейк-пойнтах из двенадцати. У его соперника семь эйсов и пять подач навылет.

В следующем раунде Рублёв сыграет со Зверевым.

Ранее Кафельников оценил шансы Рублёва победить Зверева в полуфинале турнира в Дубае.