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Бикфалви — о матче со «Спартаком» в Кубке России: должны выложиться на 100%

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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви высказался о результатах жеребьёвки Кубка России.
Бикфалви — о матче со «Спартаком» в Кубке России: должны выложиться на 100%
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Мы знаем, что «Спартак» в хорошей форме, смотрели их матч с «Локомотивом». Должны выложиться на 100% в гостевом матче, верю, что мы с хорошим результатом вернёмся назад», — приводит слова Бикфалви «Матч ТВ».

В 1/2 финала «Пути РПЛ» «Спартак» сыграет с «Уралом», а ЦСКА встретится с «Крыльями Советов».

Первые матчи состоятся с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что ждёт тяжёлых игр с «Уралом» в полуфинале Кубка России.

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