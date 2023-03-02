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Главный тренер «Акрона» ждёт напряжённой игры в матче с «Локомотивом» в Кубке России

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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России.

«Это топ‑клуб, поэтому и нам, и болельщикам будет очень интересен и важен этот матч. Мы очень рады, что встретимся с таким именитым соперником. Матч против клуба из РПЛ очень важен для команды Первой лиги с точки зрения развития.

Мы посмотрели два матча со «Спартаком», команда выглядела очень интересно. Ждём напряжённого матча», — приводит слова Калешина «Матч ТВ».

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» «Акрон» сыграет с «Локомотивом».

Также в «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов» и «Зенит» — «Динамо».

Игры запланированы на 14—16 марта.

Ранее генеральный директор «Акрона» Алексей Власов поделился мнением о результатах жеребьёвки «Пути регионов» Кубка России.

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