Кучаев: с «Крыльями» интересно играть, их тренер ставит атакующий футбол

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала «Пути РПЛ» Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».

«С «Крыльями» играть интересно, их тренер ставит атакующий футбол. Важно, что ответная игра будет домашней: надеемся, поддержка трибун нам поможет решить исход противостояния в свою пользу», — приводит слова Кучаева пресс-служба клуба.

В другом матче 1/2 финала «Пути РПЛ» сыграют екатеринбургский «Урал» и столичный «Спартак».

Первые встречи состоятся с 14 по 16 марта. Ответные — с 4 по 6 апреля.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что для него является важным продлить контракт с армейским клубом.