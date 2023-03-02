Гендиректор «Акрона» — о жеребьёвке Кубка России: мы рады любой команде
- РИА Новости
«На данной стадии не бывает лёгких соперников, поэтому мы рады любой команде. Нам выпал «Локомотив» — отличный жребий, будем играть с ними.
Наша цель? Побеждать в чемпионате и Кубке каждый матч. Куда нас это приведёт, сложно сказать. Мы сделаем всё, чтобы продолжать победную серию в Кубке России», — приводит слова Власова «Чемпионат».
Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» «Акрон» сыграет с «Локомотивом».
Также в «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо».
Игры запланированы на 14—16 марта.
Ранее в «Локомотиве» оценили результаты жеребьёвки Кубка России.