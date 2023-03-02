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Гендиректор «Акрона» — о жеребьёвке Кубка России: мы рады любой команде

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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов поделился мнением о результатах жеребьёвки 1/2 финала «Пути регионов» Кубка России.
Гендиректор «Акрона» — о жеребьёвке Кубка России: мы рады любой команде
  • РИА Новости

«На данной стадии не бывает лёгких соперников, поэтому мы рады любой команде. Нам выпал «Локомотив» — отличный жребий, будем играть с ними.

Наша цель? Побеждать в чемпионате и Кубке каждый матч. Куда нас это приведёт, сложно сказать. Мы сделаем всё, чтобы продолжать победную серию в Кубке России», — приводит слова Власова «Чемпионат».

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» «Акрон» сыграет с «Локомотивом».

Также в «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо».

Игры запланированы на 14—16 марта.

Ранее в «Локомотиве» оценили результаты жеребьёвки Кубка России.

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