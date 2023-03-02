В «Динамо» считают, что матч с «Зенитом» будет хорошим зрелищем для болельщиков

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказал мнение, что матч второго этапа 1/4 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России с участием бело-голубых и «Зенита» будет хорошим зрелищем для болельщиков.

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