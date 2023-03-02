В «Динамо» считают, что матч с «Зенитом» будет хорошим зрелищем для болельщиков
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«Нас ждёт отличный рейтинговый матч. Встреча двух сильных, атакующих команд — всегда хорошее зрелище для болельщиков», — приводит слова Пивоварова ТАСС.
Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».
Игры запланированы на 14—16 марта.
Ранее сообщалось, что «Динамо» потеряло Лаксальта из-за травмы на несколько месяцев.