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В «Динамо» считают, что матч с «Зенитом» будет хорошим зрелищем для болельщиков

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказал мнение, что матч второго этапа 1/4 финала плей-офф «Пути регионов» Кубка России с участием бело-голубых и «Зенита» будет хорошим зрелищем для болельщиков.
В «Динамо» считают, что матч с «Зенитом» будет хорошим зрелищем для болельщиков
  • Gettyimages.ru
  • © Aaron Foster

«Нас ждёт отличный рейтинговый матч. Встреча двух сильных, атакующих команд — всегда хорошее зрелище для болельщиков», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Игры запланированы на 14—16 марта.

Ранее сообщалось, что «Динамо» потеряло Лаксальта из-за травмы на несколько месяцев.

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