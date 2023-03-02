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Глушаков — о жеребьёвке Кубка России: сложный соперник, но нет ничего невозможного

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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков поделился мнением о результатах жеребьёвки Кубка России.
Глушаков — о жеребьёвке Кубка России: сложный соперник, но нет ничего невозможного
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Узнал, что попали в Кубке на «Ростов». Самое важное, что сыграем дома. Уверен, что болельщики тоже очень довольны, придут поддержать нас и помогут пройти дальше. Сложный соперник, но нет ничего невозможного. Будет интересный матч», — написал Глушаков в своём Telegram-канале.

Во втором этапе 1/4 финала «Пути регионов» сыграют «Ахмат» — «Краснодар», «Пари НН» — «Ростов», «Зенит» — «Динамо» и «Локомотив» — «Акрон».

Игры запланированы на 14—16 марта.

Ранее в «Локомотиве» оценили результаты жеребьёвки Кубка России.

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