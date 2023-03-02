Большунов: мы с Клебо и так не общались особо, с чего он будет мне вдруг писать?

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что не общался с норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Да нет, мы и так не общались особо. А сейчас‑то тем более (смеётся). С чего он будет писать мне вдруг? Ему не скучно. Если бы было скучно, то он бы постоянно выигрывал. Но в Планице всё‑таки коллеги по его сборной неплохо подготовились», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

В Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки ЧМ в Планице. Российские состязания, в которых принимают участие около 450 спортсменов, завершатся 5 марта.

Ранее Большунов высказался о неучастии в чемпионате мира по лыжным видам спорта.