Большунов: мы с Клебо и так не общались особо, с чего он будет мне вдруг писать?
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«Да нет, мы и так не общались особо. А сейчас‑то тем более (смеётся). С чего он будет писать мне вдруг? Ему не скучно. Если бы было скучно, то он бы постоянно выигрывал. Но в Планице всё‑таки коллеги по его сборной неплохо подготовились», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».
Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.
В Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки ЧМ в Планице. Российские состязания, в которых принимают участие около 450 спортсменов, завершатся 5 марта.
Ранее Большунов высказался о неучастии в чемпионате мира по лыжным видам спорта.