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Большунов: мы с Клебо и так не общались особо, с чего он будет мне вдруг писать?

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что не общался с норвежцем Йоханнесом Клебо.
Большунов: мы с Клебо и так не общались особо, с чего он будет мне вдруг писать?
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Да нет, мы и так не общались особо. А сейчас‑то тем более (смеётся). С чего он будет писать мне вдруг? Ему не скучно. Если бы было скучно, то он бы постоянно выигрывал. Но в Планице всё‑таки коллеги по его сборной неплохо подготовились», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

В Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки ЧМ в Планице. Российские состязания, в которых принимают участие около 450 спортсменов, завершатся 5 марта.

Ранее Большунов высказался о неучастии в чемпионате мира по лыжным видам спорта.

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