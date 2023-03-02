Большунов — о неучастии в ЧМ: происходящее там даже не замечаешь
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«Было обидно вначале, но сейчас происходящее там даже не замечаешь. Жизнь сейчас происходит здесь, у нас», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».
Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.
Ранее Червоткин оценил уровень чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит без участия россиян.