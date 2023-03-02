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Большунов — о неучастии в ЧМ: происходящее там даже не замечаешь

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о неучастии в чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Большунов — о неучастии в ЧМ: происходящее там даже не замечаешь
  • globallookpress.com
  • © Antti Yrjönen

«Было обидно вначале, но сейчас происходящее там даже не замечаешь. Жизнь сейчас происходит здесь, у нас», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее Червоткин оценил уровень чемпионата мира по лыжным гонкам, который проходит без участия россиян.

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