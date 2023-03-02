Павлюченко поддержал арбитра Иванова в эпизоде с фолом на Тикнизяне

Бывший нападающий российской сборной Роман Павлюченко прокомментировал эпизод с падением полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в ответном матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:4).

«Я сразу после матча поддержал судью Иванова. Нарушения в том эпизоде не было. Шла обоюдная борьба, не увидел, чтобы Игнатов как-то явно руками заваливал Тикнизяна. Думаю, Наир это падение больше нарисовал», — цитирует Павлюченко РИА Новости.

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам на стадионе «Открытие Банк Арена» в ответной встрече 1/4 финала Кубка России со счётом 4:2. Результат первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.

«Локомотив» отправил обращение в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала ошибочным решение Иванова засчитать гол «Спартака» в ворота «Локомотива».