Павлюченко поддержал арбитра Иванова в эпизоде с фолом на Тикнизяне
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«Я сразу после матча поддержал судью Иванова. Нарушения в том эпизоде не было. Шла обоюдная борьба, не увидел, чтобы Игнатов как-то явно руками заваливал Тикнизяна. Думаю, Наир это падение больше нарисовал», — цитирует Павлюченко РИА Новости.
«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам на стадионе «Открытие Банк Арена» в ответной встрече 1/4 финала Кубка России со счётом 4:2. Результат первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.
«Локомотив» отправил обращение в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала ошибочным решение Иванова засчитать гол «Спартака» в ворота «Локомотива».