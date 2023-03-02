Узнать больше

Павлюченко поддержал арбитра Иванова в эпизоде с фолом на Тикнизяне

Короткая ссылка
Бывший нападающий российской сборной Роман Павлюченко прокомментировал эпизод с падением полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в ответном матче 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (2:4).
Павлюченко поддержал арбитра Иванова в эпизоде с фолом на Тикнизяне
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Я сразу после матча поддержал судью Иванова. Нарушения в том эпизоде не было. Шла обоюдная борьба, не увидел, чтобы Игнатов как-то явно руками заваливал Тикнизяна. Думаю, Наир это падение больше нарисовал», — цитирует Павлюченко РИА Новости.

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам на стадионе «Открытие Банк Арена» в ответной встрече 1/4 финала Кубка России со счётом 4:2. Результат первой игры — 1:0 в пользу красно-белых.

«Локомотив» отправил обращение в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам. На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала ошибочным решение Иванова засчитать гол «Спартака» в ворота «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить