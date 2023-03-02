Goal: «Ливерпуль» хочет расстаться с ван Дейком

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в ближайшее время может покинуть клуб.

По информации Goal, руководство недовольно игрой нидерландца. Отмечается, что его могут заменить на Антонио Силву из «Бенфики» и Гонсало Игнасиа из «Спортинга».

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп назвал нокдауном поражение «Ливерпуля» в Лиге чемпионов от «Реала».