Узнать больше

Goal: «Ливерпуль» хочет расстаться с ван Дейком

Короткая ссылка
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в ближайшее время может покинуть клуб.
Goal: «Ливерпуль» хочет расстаться с ван Дейком
  • Gettyimages.ru
  • © Stu Forster

По информации Goal, руководство недовольно игрой нидерландца. Отмечается, что его могут заменить на Антонио Силву из «Бенфики» и Гонсало Игнасиа из «Спортинга».

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп назвал нокдауном поражение «Ливерпуля» в Лиге чемпионов от «Реала».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить