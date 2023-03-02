Goal: «Ливерпуль» хочет расстаться с ван Дейком
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По информации Goal, руководство недовольно игрой нидерландца. Отмечается, что его могут заменить на Антонио Силву из «Бенфики» и Гонсало Игнасиа из «Спортинга».
В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Юрген Клопп назвал нокдауном поражение «Ливерпуля» в Лиге чемпионов от «Реала».