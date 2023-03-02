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Шевченко — про Махачева и Волкановски: они оба заслуживают первого места в рейтинге P4P

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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко высказала мнение, что россиянин Ислам Махачев и австралиец Александер Волкановски заслуживают первого места в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).
Шевченко — про Махачева и Волкановски: они оба заслуживают первого места в рейтинге P4P
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Kane

«Они оба заслуживают первого места в рейтинге pound-for-pound. Несправедливо выбирать между ними, потому что они оба показали потрясающее выступление», — приводит слова Шевченко YouTube-канал Джеймса Линча.

Поединок между Махачевым и Волкановски на турнире UFC 284 продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Ислам провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Пимблетт рассказал, как он оценил бой Махачева и Волкановски.

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