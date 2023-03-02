Нагорный — о возможном переходе ФСГР в Азию: мы ждём такого решения

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказал своё мнение о возможном переходе Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) в Азию.

«Шахматы перешли в Азию? Мы ждём такого же решения. Для поддержания уровня спортсменов переход в Азию — это хороший шаг. Лидеры в спортивной гимнастике — это Россия, Китай и Япония», — цитирует Нагорного «Спорт-Экспресс».

Напомним, что президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что решение по допуску российских гимнастов к соревнованиям примут в марте.