Нагорный — о возможном переходе ФСГР в Азию: мы ждём такого решения
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«Шахматы перешли в Азию? Мы ждём такого же решения. Для поддержания уровня спортсменов переход в Азию — это хороший шаг. Лидеры в спортивной гимнастике — это Россия, Китай и Япония», — цитирует Нагорного «Спорт-Экспресс».
Напомним, что президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России.
МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что решение по допуску российских гимнастов к соревнованиям примут в марте.