«Тюмень» намерена получить €10 тыс. от «Исхоя» за отказ играть матч

Пресс-атташе «Тюмени» Василий Коньков сообщил, что клуб рассчитывает на компенсацию €10 тыс. за отказ датского клуба проводить контрольный матч.

«Рассчитываем на компенсацию, как у «Енисея». Месяц назад у них был аналогичный случай», — цитирует Конькова РИА Новости.

По информации Telegram-канала «Мутко против», датчане сообщили об этом решении 1 марта за 40 минут до начала игры. Футболисты российской команды готовились выходить на разминку, когда к полю подъехали шесть игроков «Исхоя» и рассказали, что им запретили играть.

Ранее сообщалось, что «Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после инцидента в отеле.