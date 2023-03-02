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«Тюмень» намерена получить €10 тыс. от «Исхоя» за отказ играть матч

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Пресс-атташе «Тюмени» Василий Коньков сообщил, что клуб рассчитывает на компенсацию €10 тыс. за отказ датского клуба проводить контрольный матч.
«Тюмень» намерена получить €10 тыс. от «Исхоя» за отказ играть матч
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Thornton

«Рассчитываем на компенсацию, как у «Енисея». Месяц назад у них был аналогичный случай», — цитирует Конькова РИА Новости.

По информации Telegram-канала «Мутко против», датчане сообщили об этом решении 1 марта за 40 минут до начала игры. Футболисты российской команды готовились выходить на разминку, когда к полю подъехали шесть игроков «Исхоя» и рассказали, что им запретили играть.

Ранее сообщалось, что «Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после инцидента в отеле.

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