«Тюмень» намерена получить €10 тыс. от «Исхоя» за отказ играть матч
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«Рассчитываем на компенсацию, как у «Енисея». Месяц назад у них был аналогичный случай», — цитирует Конькова РИА Новости.
По информации Telegram-канала «Мутко против», датчане сообщили об этом решении 1 марта за 40 минут до начала игры. Футболисты российской команды готовились выходить на разминку, когда к полю подъехали шесть игроков «Исхоя» и рассказали, что им запретили играть.
Ранее сообщалось, что «Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после инцидента в отеле.