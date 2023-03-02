Норвегия просит у ФИФА отчёта о работе по соблюдению прав человека на ЧМ в Катаре
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Письмо NFF в адрес ФИФА в своём Twitter опубликовал британский журналист Дэн Роан.
Как сообщает NFF, семьи рабочих-мигрантов, пострадавших на строительстве объектов турнира в Катаре, не получили компенсации от властей страны, а смерти не были расследованы.
NFF предлагает включить соответствующий вопрос в повестку 73-го конгресса ФИФА, который пройдёт 16 марта в Кигали (Руанда).
По информации Роана, совет ФИФА согласился внести пункт в повестку ближайшего конгресса организации.
Ранее сообщалось, что нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси потратил около 200 тысяч евро на позолоченные телефоны iPhone для партнёров по национальной команде после победы на ЧМ-2022.