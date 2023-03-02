Норвегия просит у ФИФА отчёта о работе по соблюдению прав человека на ЧМ в Катаре

Норвежская футбольная ассоциация (NFF) попросила Международную федерацию футбола (ФИФА) предоставить отчёт о работе по борьбе с нарушениями прав человека на чемпионате мира 2022 года.

Письмо NFF в адрес ФИФА в своём Twitter опубликовал британский журналист Дэн Роан.

Как сообщает NFF, семьи рабочих-мигрантов, пострадавших на строительстве объектов турнира в Катаре, не получили компенсации от властей страны, а смерти не были расследованы.

NFF предлагает включить соответствующий вопрос в повестку 73-го конгресса ФИФА, который пройдёт 16 марта в Кигали (Руанда).

По информации Роана, совет ФИФА согласился внести пункт в повестку ближайшего конгресса организации.

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси потратил около 200 тысяч евро на позолоченные телефоны iPhone для партнёров по национальной команде после победы на ЧМ-2022.