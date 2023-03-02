Фигуристка Горбачёва объяснила решение обратиться к психологу

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва рассказала о работе с психологом.

«Решили сотрудничать из-за того, что я на тренировках каталась очень хорошо и делала все элементы, а на соревнованиях очень переживала, нервничала и допускала ошибки на элементах. В этом плане он очень помог — научиться справляться со своими нервами и эмоциями», — цитирует Горбачёву Sport24.

15-летняя фигуристка выиграла первенство России — 2023 среди юниоров. По итогам короткой и произвольной программ Горбачёва получила от судей 224,41 балла. Второй стала Вероника Жилина с результатом 218,79 балла. Третья — Мария Гордеева (213,02).

Ранее Алина Горбачёва прокомментировала победу на первенстве России — 2023 среди юниоров.