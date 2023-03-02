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Горбачёва: буду стараться не жертвовать хореографией ради квадов

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Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва рассказала о постановке программ с включением четверных прыжков.
Горбачёва: буду стараться не жертвовать хореографией ради квадов
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Даже при большом количестве квадов я хочу, чтобы программа смотрелась красиво и целостно, с хореографией. Чтобы на уровне было всё — и вращения, и дорожки. Программа не должна страдать из-за четверных, не должно быть всё в стиле «заход и прыжок», — цитирует Горбачёву Sport24.

Фигуристка выиграла первенство России — 2023 среди юниоров. По итогам короткой и произвольной программ Горбачёва получила от судей 224,41 балла. Второй стала Вероника Жилина с результатом 218,79 балла. Третья — Мария Гордеева (213,02).

Ранее Алина Горбачёва прокомментировала победу на первенстве России — 2023 среди юниоров.

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