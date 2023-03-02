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Игрок сборной Аргентины Мак Аллистер: Месси будет лучшим в мире и в 45 лет

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Полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» и капитане национальной команды Лионеле Месси.
Игрок сборной Аргентины Мак Аллистер: Месси будет лучшим в мире и в 45 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Aurelien Meunier - PSG

«Лионель знает, что мы хотим видеть его в национальной команде до тех пор, пока он хочет и может в ней быть. Надеюсь, что он сыграет на чемпионате мира 2026 года. Не сомневаюсь, что Месси будет лучшим футболистом в мире и в 40—45 лет. Он очень профессионален, это видно. Дело не в физике, у него всё в голове. Мы без проблем будем бегать за него», — приводит слова Мак Аллистера TyC Sports.

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года обыграла команду Франции в серии пенальти. Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

Ранее сообщалось, что Месси подарил футболистам сборной Аргентины позолоченные телефоны в честь победы на ЧМ-2022.

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