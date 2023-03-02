Решение по допуску российских гимнастов к соревнованиям примут в марте

Международная федерация гимнастики (FIG) примет решение о допуске российских и белорусских спортсменов к отборочным турнирам Олимпийских игр — 2024 в Париже после заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в конце марта.

«На заседании исполкома FIG руководство международной федерации проинформировало членов исполкома о существующей проблеме допуска российских и белорусских спортсменов. Ожидать решения будет возможно только после заседания исполкома МОК», — сообщил ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Напомним, что президент FIG Моринари Ватанабэ поддержал позицию МОК по допуску России.

Комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее Никита Нагорный заявил, что у него появилась надежда выступить на ОИ-2024.